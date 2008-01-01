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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:53 Воскресенье, 18 ноября

  Столица находится в зоне холодного атмосферного фронта, который местами и сыпет осадками в виде мокрого снега, в Тушино - снега и дождя, в центре без осадков. В районе ТСХА сформировалась дымка и видимость не превышает 6 км, в районе ВДНХ при осадках не более 4 км. В 12 часов на большинстве метеостанций города температура повысилась до +1 градуса, на ВДНХ до +1.3, на Балчуге до +1.9. Ветер западный, юго-западный, в районе ТСХА и МГУ с порывами до 5 м/с.

Атмосферное давление чуть подросло, но остается в пределах нормы, 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 88%. / meteonovosti.ru /
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