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ИА "Метеоновости" / 12:53 Воскресенье, 18 ноября



Столица находится в зоне холодного атмосферного фронта, который местами и сыпет осадками в виде мокрого снега, в Тушино - снега и дождя, в центре без осадков. В районе ТСХА сформировалась дымка и видимость не превышает 6 км, в районе ВДНХ при осадках не более 4 км. В 12 часов на большинстве метеостанций города температура повысилась до +1 градуса, на ВДНХ до +1.3, на Балчуге до +1.9. Ветер западный, юго-западный, в районе ТСХА и МГУ с порывами до 5 м/с.



Атмосферное давление чуть подросло, но остается в пределах нормы, 750 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха понизилась до 88%. / meteonovosti.ru /



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