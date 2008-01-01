Новости погоды
На Таймыре метели и сильный ветер
ИА "Метеоновости" / 12:13 Воскресенье, 18 ноября
Циклоны, зачастившие на Таймыр, заявляют о себе осадками и сильным ветром и снегом. Накануне в Норильске ветер усиливался в порывах до 19 м/с, на острове Голомянный до 21 м/с, в районе Сопочная Карга до 23 м/с, кружила продолжительная метель.
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В начале новой недели очередной циклон совершит марш-бросок с севера Гренландии на акваторию Карского моря. И на Таймыре вновь снегопады разной интенсивности и продолжительности, местами сильные, метели. Ночью ветер усилится до 15-20 м/с, днем его порывы достигнут 18-23 м/с.
До середины недели на Таймыре буду продолжаться снегопады разной интенсивности и продолжительности, местами сильные, метели при штормовом ветре. / meteonovosti.ru /