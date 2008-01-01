Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
18 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Таймыре метели и сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 12:13 Воскресенье, 18 ноября

  Циклоны, зачастившие на Таймыр, заявляют о себе осадками и сильным ветром и снегом. Накануне в Норильске ветер усиливался в порывах до 19 м/с, на острове Голомянный до 21 м/с, в районе Сопочная Карга до 23 м/с, кружила продолжительная метель.

В начале новой недели очередной циклон совершит марш-бросок с севера Гренландии на акваторию Карского моря. И на Таймыре вновь снегопады разной интенсивности и продолжительности, местами сильные, метели. Ночью ветер усилится до 15-20 м/с, днем его порывы достигнут 18-23 м/с.

До середины недели на Таймыре буду продолжаться снегопады разной интенсивности и продолжительности, местами сильные, метели при штормовом ветре. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Пн.
19 ноя.
+2
Вт.
20 ноя.
-1
Ср.
21 ноя.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Тете		 -44
Хабардино

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Банкура

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100