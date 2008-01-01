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Новости погоды

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В Москве появился снежный покров

ИА "Метеоновости" / 11:59 Воскресенье, 18 ноября

  Накануне вечером столичный регион оказался в зоне атмосферного фронта, центр которого перемещался по акватории Баренцева моря. Пошел небольшой снег, местами отмечался мокрый снег (в отдельных районах отмечались лишь следы осадков), прекратившийся лишь утром воскресного дня. За ночь в Москве выпало до 1 мм осадков. Появился небольшой снежный покров: в районе ВДНХ, ТСХА и Тушино высотой до 1 см. Но это снег не задержится и к середине дня от него не останется и следа, так как температура положительная. / meteonovosti.ru /
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