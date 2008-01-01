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Новости погоды

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На Чукотке морозы набирают силу

ИА "Метеоновости" / 11:05 Воскресенье, 18 ноября

  Запад Чукотки находится на восточной периферии антициклона, по которой из Арктики опускается студеный воздух, среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 4-6 градусов. Накануне в Илирнее и Баимке воздух остывал до -36.4 градуса. А вот в восточную половину округа поступал теплый воздух, в Уэлене (самый восточный поселок России) ночью было -2, но ветрено, до 13 м/с, в Эгвекиноте -2.7, порывы ветра достигали 18 м/с. Среднесуточная температура превышала климатическую норму на пару градусов.

В начале новой недели антициклон с материка переместится на акваторию Восточно-Сибирского моря, расширяя сферу своего влияния на восток, оттеснив циклон на Аляску. С северо-западным ветром будет поступать студеный воздух Арктики. В течение суток морозы окрепнут до -20..-25, местами до -35, ночью в континентальной части и вовсе до -40 градусов. На востоке Чукотки морозы тоже набирают силу: местами -10..-15, на побережье от 0 до -5 градусов. Понижение температуры местами будет сопровождаться снегом, на восточном побережье усилением ветра в порывах 15-20 м/с с низовой метелью. / meteonovosti.ru /
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