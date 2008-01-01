

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 09:59 Воскресенье, 18 ноября



Утро воскресного дня встретило москвичей пасмурной, сырой, но теплой погодой. В 9 часов утра на главной метеостанции было около 0 градусов на слабоположительном фоне, примерно столько же и в районе МГУ, на севере Москвы в районе Тушино и ТСХА тоже около 0 градусов, но на слабо отрицательном фоне, и только в центре - на Балчуге - столбик термометра подбирается к отметке +1 градус (сейчас там +0.8). На ВДНХ идет мокрый снег, в районе Тушино и ТСХА мокрый снег с дождем, в Тушино дождь, а вот в районе МГУ и Балчуга осадков нет. В Тушино и на ВДНХ видимость на дорогах ограничена до 4 км, в районе ТСХА не превышает 6 км. Ветер западный, юго-западный в районе ВДНХ и ТСХА до 7 м/с.



Атмосферное давление в пределах нормы и составляет 749 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха высокая 92%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



