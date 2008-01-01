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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:42 Воскресенье, 18 ноября

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 7 по 17 ноября была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного. 5 ноября зарегистрирована малая геомагнитная буря, а 7,8 и 10 ноября - возмущенные периоды.

По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что в период 18-26 ноября солнечная активность будет преимущественно низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие возмущения возможны 19 ноября. / meteonovosti.ru /
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