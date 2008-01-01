|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:45 Воскресенье, 18 ноября
Москва и Московская область предстоящим днем останутся под влиянием атмосферных фронтов связанных с северным циклоном. Ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег, мокрый снег. Максимальная температура днем в столице 0..+2, по области -2..+3. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление еще немного понизится, но останется на повышенном фоне и в середине дня его значение составят 752 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.
Из-за колебаний атмосферного давления недомогание могут испытывать люди с собственным неустойчивым артериальным давлением. Болезненные реакции можно охарактеризовать как "вегетативные" с повышением артериального давления, тахикардией, появлением неприятных ощущений в области сердца, головными болями и головокружением, тревожными и депрессивными симптомами. Дискомфортные проявления, слабость снижение работоспособности в такую погоду могут наблюдаться у практически здоровых и не метеозависимых людей. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.