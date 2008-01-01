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Новости погоды

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На Европейский Север надвигаются снегопады и метели

ИА "Метеоновости" / 13:35 Суббота, 17 ноября

  Атлантические циклоны не могут проникнуть на европейскую территорию России, которую занимает огромный антициклон, поэтому они вынуждены огибать его по северу. Вот и в воскресенье атмосферные фронты циклона пройдутся небольшим снегом по Мурманской области, ночью на севере умеренным, при ветре до 17 м/с, поднимется метель. В Архангельской области осадки небольшие и местами, гололедица, утром и днем ветер поменяет направление на северо-восточное и северное, в отдельных районах его порывы достигнут 17-22 м/с.

В ночь на воскресенье центр циклона выйдет на Ненецкий автономный округ, где ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах сильный, метель при ветре на побережье 15-20 м/с местами его порывы могут достигнуть почти что, ураганной силы, до 30 м/с. Днем, по мере продвижения циклона на восток, снег уже небольшой и умеренный, да и он пройдет не везде, местами сохранится метель при ветре 17-22 м/с.

В сфере влияния атмосферного вихря будет находиться республика Коми. Здесь небольшой и умеренный снег, мокрый снег, местами сильный, на крайнем севере днем порывы ветра достигнут 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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