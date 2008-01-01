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Европейские рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 13:12 Суббота, 17 ноября



В последний рабочий день на уходящей неделе порадовал жителей севера и северо-запада рекордным для это времени года теплом. Причиной тому теплый сектор циклона, находящегося далеко в Арктике. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 4-8, а местами и более, чем на 10 градусов.



Среди рекордсменов Кандалакша (Мурманская область), где воздух 16 ноября прогрелся до +6.1 градуса, оставив позади 1958 год со значение +5.4 градуса. В населенном пункте Канин Нос (Ненецкий автономный округ) Было зафиксировано +4.4, что выше предыдущего всего-навсего на 0.1 градуса и продержавшегося с 1924 года. В Архангельске столбик термометра добрался до отметки +5.6, прежний был +5.5 в 1991 году. Внесены изменения в инструментальные наблюдения за погодой и в Онеге (Архангельская область), где температура повысилась до +6.4 градуса, обогнав тем самым 1991 год со значением +5.5. Рекордное тепло проникло и в Карелию. В Калевале было +7.6, что выше предыдущего на 1.6 градуса за 1939 год. В Кемь-Порту (Карелия) было еще теплее, +8.7, прежний рекорд тепла для 16 ноября составлял +5.6 и наблюдался в 1958 году. В Выборге (Ленинградская область) новый абсолютный максимум температуры для 16 ноября теперь составляет +8.5, что выше предыдущего на 0.7 градуса за 1974 год. / meteonovosti.ru /



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