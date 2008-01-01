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ИА "Метеоновости" / 12:54 Суббота, 17 ноября
Субботний день перевалил за полдень. Температура на большинстве станций города повысилась до положительных значений: на ВДНХ +1, в районе ТСХА примерно столько же, в районе МГУ столбик термометра добрался до отметки +2.1 градуса, в Тушино только +0.8, в центре Моквы - на Балчуге +1.5 градуса. Ветер поменял направление на западное, в районе МГУ и ТСХА до 7 м/с.
Атмосферное давление чуть понизилось и составляет 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 53%. / meteonovosti.ru /
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