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Морозы в Подмосковье набирают силу



ИА "Метеоновости" / 12:53 Суббота, 17 ноября



Погода в столичном регионе пока еще остается теплой для этого времени года, среднесуточная температура превышает климатическую норму на градус-другой.



Но предзимье о себе напоминает ночными морозами. В ночь на субботу температура в Подмосковье колебалась от -2.5 в Талдоме до -8.8 градуса в Новом Иерусалиме.



Самыми холодными были южные и восточные районы Московской области. В Ситне-Щелканово, Луховицах и Коломне столбик термометра опустился до -10.5 градуса, в Черустях и Зарайске до -12, в Серебряных Прудах до -13.6 градуса. / meteonovosti.ru /



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