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Новости погоды
Морозы в Подмосковье набирают силу
ИА "Метеоновости" / 12:53 Суббота, 17 ноября
Погода в столичном регионе пока еще остается теплой для этого времени года, среднесуточная температура превышает климатическую норму на градус-другой.
Но предзимье о себе напоминает ночными морозами. В ночь на субботу температура в Подмосковье колебалась от -2.5 в Талдоме до -8.8 градуса в Новом Иерусалиме.
Самыми холодными были южные и восточные районы Московской области. В Ситне-Щелканово, Луховицах и Коломне столбик термометра опустился до -10.5 градуса, в Черустях и Зарайске до -12, в Серебряных Прудах до -13.6 градуса. / meteonovosti.ru /
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