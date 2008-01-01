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Новости погоды
В Горную Тыву заглянуло рекордное тепло
ИА "Метеоновости" / 12:10 Суббота, 17 ноября
В последний рабочий день на уходящей неделе Республика Тыва оказалась в теплом секторе циклона, расположившегося над границе Восточной Сибири и Якутии. Среднесуточная температура превысила климатическую норму на 2-4 градуса. И в столице Тывы 16 ноября был зафиксирован новый абсолютный максимум температуры для этого дня +3.9, что выше предыдущего на градус.
Но уже в воскресенье Тыва окажется в тыловой части циклона. Атмосферное давление повысится, облака заметно поредеют, но ветрено, до 12 м/с, в течение суток температура понизится до -9..-14 градусов. / meteonovosti.ru /
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