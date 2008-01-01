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Новости погоды

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Камчатка: на юге сильные осадки, на севере - крепкие морозы

ИА "Метеоновости" / 11:38 Суббота, 17 ноября

  Накануне тихоокеанский циклон отправился на восток, оставляя в своем тылу Камчатку. И в ночь на 16 ноября в Корякский автономный округ ворвался арктический воздух. На станции Слаутное воздух остывал до -38.9 градуса. Среднесуточная температура воздуха на севере Камчатки оказалась ниже многолетних значений на 6-8 градусов.

В воскресенье к югу Камчатки подойдет циклон, центр которого будет подниматься вдоль Курильской гряды, где местами и пройдут небольшие осадки. В ночь на воскресенье центр атмосферного вихря выйдет на север Курил, где осадки будут сильные, ветер усилится в порывах 11-16 м/с.

Более заметное влияние циклон окажет на южную половину Камчатского края, где утром и днем сильные осадки в виде снега и дождя, на побережье усиление ветра в порывах 13-18 м/с.

На севере края небольшой снег местами, а в Пенжинском районе и вовсе без осадков, ночью при прояснениях до -21, в Пенжинском районе до -40.

В начале будущей недели погода на Камчатке сменится наоборот.

На севере, куда переместится циклон, снегопады, в восточных районах сильные, на побережьях ветер окрепнет в порывах до 20 м/с. А на юге края снег небольшой и местами, ночью при прояснениях до -17, в центральных районах мороз окрепнет до -25 градусов.

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