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Камчатка: на юге сильные осадки, на севере - крепкие морозы



ИА "Метеоновости" / 11:38 Суббота, 17 ноября



Накануне тихоокеанский циклон отправился на восток, оставляя в своем тылу Камчатку. И в ночь на 16 ноября в Корякский автономный округ ворвался арктический воздух. На станции Слаутное воздух остывал до -38.9 градуса. Среднесуточная температура воздуха на севере Камчатки оказалась ниже многолетних значений на 6-8 градусов.



В воскресенье к югу Камчатки подойдет циклон, центр которого будет подниматься вдоль Курильской гряды, где местами и пройдут небольшие осадки. В ночь на воскресенье центр атмосферного вихря выйдет на север Курил, где осадки будут сильные, ветер усилится в порывах 11-16 м/с.



Более заметное влияние циклон окажет на южную половину Камчатского края, где утром и днем сильные осадки в виде снега и дождя, на побережье усиление ветра в порывах 13-18 м/с.



На севере края небольшой снег местами, а в Пенжинском районе и вовсе без осадков, ночью при прояснениях до -21, в Пенжинском районе до -40.



В начале будущей недели погода на Камчатке сменится наоборот.



На севере, куда переместится циклон, снегопады, в восточных районах сильные, на побережьях ветер окрепнет в порывах до 20 м/с. А на юге края снег небольшой и местами, ночью при прояснениях до -17, в центральных районах мороз окрепнет до -25 градусов.



/ meteonovosti.ru /



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