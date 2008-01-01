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Дальний Восток во власти ненастного циклона



ИА "Метеоновости" / 10:54 Суббота, 17 ноября



Ненастный циклон, центр которого накануне располагался над Хабаровским краем, отметился сильными снегопадами и метелями на юго-западе Якутии, где выпало до 9 мм. Больше всего осадков перепало северу Хабаровского края - вблизи центра атмосферного вихря - в Аяне насыпало до 32 мм при ветре в порывах до 23 м/с, в Чумикане до 24м/с. Влияние циклона сказывалось и на Сахалине, в Ныврово выпало до 17 мм осадков, в Углегорске, на мясе Терпения и мысе Крильон порывы ветра достигали 20-21 м/с.



Циклон раскрутится до больших высот, станет малоподвижным, поэтому в воскресенье в сфере его влияния останется лишь север Хабаровского края, где ночью осадки, местами сильные и метели, ветер окрепнет до штормового, 20-25 м/с; днем снегопады ослабеют, станут небольшими и пройдут лишь местами, в отдельных районах сохранятся метели, но ветер немного ослабеет, до 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /



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