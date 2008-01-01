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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:58 Суббота, 17 ноября

  Утро субботнего дня встретило москвичей и гостей столицы солнцем и легким морозцем. В 9 часов утра на главной метеостанции города ВДНХ было -2.7, примерно такая же температура и в районе ТСХА, в Тушино столбик термометра опустился до отметки -3.6 градуса, в районе МГУ -1.8, а в центре - на Балчуге только -0.6 градуса. Ветер западный, юго-западный в районе ТСХА до 7 м/с.

Атмосферное давление повышенное 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 64%. / meteonovosti.ru /
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