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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 17 ноября



Текущая погода в Москве вполне соответствует сезону. Среднесуточная температура воздуха в субботу ожидается в рамках климатической нормы. Но не всегда погода была в ладу с календарем. Очень теплыми эти дни были в 2010 и 1977 годах. В 1977 году 17 ноября температура повысилась до +10.8, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день.



А самая холодная ночь случилась в 1951 году. Под утро морозы окрепли до -21.6 градусов. Подобных холодов в середине ноября уже давно не наблюдалось.



Сильными осадками отметился сегодняшний день в 2000 году, на московскую землю вылилось 19.5 мм.



В прошлом году температура воздуха была положительной в течение суток и колебалась от 1 до 2 градусов. Существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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