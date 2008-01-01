Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
17 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 17 ноября

  Текущая погода в Москве вполне соответствует сезону. Среднесуточная температура воздуха в субботу ожидается в рамках климатической нормы. Но не всегда погода была в ладу с календарем. Очень теплыми эти дни были в 2010 и 1977 годах. В 1977 году 17 ноября температура повысилась до +10.8, что стало суточным рекордом, непреодолимым по сей день.

А самая холодная ночь случилась в 1951 году. Под утро морозы окрепли до -21.6 градусов. Подобных холодов в середине ноября уже давно не наблюдалось.

Сильными осадками отметился сегодняшний день в 2000 году, на московскую землю вылилось 19.5 мм.

В прошлом году температура воздуха была положительной в течение суток и колебалась от 1 до 2 градусов. Существенных осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+2
Вс.
18 ноя.
+2
Пн.
19 ноя.
+2
Вт.
20 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Почефетрум		 -37
Сусуман

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Барейли

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100