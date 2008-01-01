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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:58 Суббота, 17 ноября

  Предстоящим днём в Московском регионе ожидается смена антициклонального характера погоды: уже ближе к вечеру атмосферный фронт, перемещающегося по северу ЕТР циклона, принесёт в Московию осадки преимущественно в виде снега.

По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 17 ноября при облачной с прояснениями погоде во второй половине дня, начиная с северо-западных районов области, начнутся небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0..+2 градуса, по области -2..+3. Ветер западного направления 5-10 м/с.

Атмосферное давление немного понизится, но останется выше нормального для этого времени года. Происходящие в последние дни в атмосферном давлении "скачки" оказывают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут стать причиной нарушения биологических ритмов. Дискомфортные проявления, слабость снижение работоспособности в такую погоду могут наблюдаться у практически здоровых и не метеозависимых людей.

Рекомендуется контролировать артериальное давление, своевременно принимать назначенные врачом лекарства, поддерживать сердечно-сосудистую систему - общеукрепляющими, вегетокорригирующими и тонизирующими средствами, стараться соблюдать режим труда и отдыха.

Геомагнитный фон 17 ноября ожидается неустойчивый. / meteonovosti.ru /
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