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Новости погоды

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Аномальное тепло на крайнем западе Европы

ИА "Метеоновости" / 14:05 Пятница, 16 ноября

  Атмосферная циркуляция, сложившаяся на крайнем западе Европы, благоприятным образом отразилась на температуре воздуха. Эти районы оказались в пограничной зоне между атлантическими циклонами, перемещающимися по просторам океана с юго-запада на северо-восток, и антициклоном, обживающем Центральную Европу. С южными ветрами на Британские острова и Скандинавский полуостров поступает очень теплый воздух, что сразу сказалось повышением температуры. За прошедшие сутки среднесуточная температура на этой территории превысила норму на 8 и более градусов. В ряде городов были установлены новые температурные рекорды.

В норвежском городе Тронхейме температура повысилась до +12.2, оставив позади предыдущий рекорд со значением +11.3 градуса в 2009 году.

В Шотландии сразу два города стали рекордсменами. Самый северный город страны, Леруик, показал +13.6 (предыдущий рекорд +11.7 остался в 2017 году), а в столице Шотландии, Эдинбурге, температура повысилась до +15.7 градусов (предыдущий рекорд +14.5 продержался всего два года). / meteonovosti.ru /
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