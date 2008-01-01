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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:30 Пятница, 16 ноября

  В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,8..+2,6 градуса, Северном -0.4..+2,2 градуса, Северо-восточном -0,3..+2,5 градуса, Восточном +0,3..+1,8 градуса, Юго-восточном -2,1..+1,3 градуса, Южном +0,5..+1,8 градуса, Юго-западном 0..+2,2 градуса, Западном -1,4..+1,5 градуса, Северо-западном -0,9..+0,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,1..+1,5 градуса, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха -1,2..+0,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
0
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+2
Вс.
18 ноя.
+2
Пн.
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+1
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тёплое место: холодное место:
+37
Кимберли		 -38
Верхоянск

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Кульякан

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