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Новости погоды

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У наших западных соседей лежит снег

ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 16 ноября

  Крайние западные области Центрального федерального округа, а также соседствующие с ними области бывших союзных республик Украины и Белоруссии находятся на окраине обширного антициклон. Атмосферные фронты, проходящие по этой территории сильных осадков не приносят, но они если и случаются, то в виде снега. Устойчивый снежный покров сформировался в Тверской области, где его высота местами достигает 14 см, в Смоленской области, максимальная высота снега 5 см, и даже в Брянской области, на западе которой снежный покров составляет 2 см.

Под снегом часть областей Белоруссии и Украины. В Белоруссии самая снежная - Минская область, на востоке сугробы подросли до 19 см. В Витебской области снежный покров достигает 6 см.

На Украине: в Киевской, Черкасской и Черниговской областях сугробы подросли до 5 см. Снег лежит даже на юге страны. В Запорожье его высота местами достигает 8 см. / meteonovosti.ru /
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