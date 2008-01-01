

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

У наших западных соседей лежит снег



ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 16 ноября



Крайние западные области Центрального федерального округа, а также соседствующие с ними области бывших союзных республик Украины и Белоруссии находятся на окраине обширного антициклон. Атмосферные фронты, проходящие по этой территории сильных осадков не приносят, но они если и случаются, то в виде снега. Устойчивый снежный покров сформировался в Тверской области, где его высота местами достигает 14 см, в Смоленской области, максимальная высота снега 5 см, и даже в Брянской области, на западе которой снежный покров составляет 2 см.



Под снегом часть областей Белоруссии и Украины. В Белоруссии самая снежная - Минская область, на востоке сугробы подросли до 19 см. В Витебской области снежный покров достигает 6 см.



На Украине: в Киевской, Черкасской и Черниговской областях сугробы подросли до 5 см. Снег лежит даже на юге страны. В Запорожье его высота местами достигает 8 см. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



