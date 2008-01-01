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Сибирские просторы засыпает снегом



ИА "Метеоновости" / 12:03 Пятница, 16 ноября



Сферу влияния над погодой Сибири поделили между собой ненастный циклон и морозный антициклон. Циклоны перемещаются в основном по северным территориям, увлекая за собой относительно теплый и влажный воздух. В итоге за минувшие сутки температура воздуха в северной половине Сибири на 4-6, а в сибирском полюсе холода, Эвенкии, на 8 градусов, превысила норму. Они оттесняют антициклон к югу, и его влияния хватает лишь на крайние южные районы Сибири, где за минувшие сутки температура воздуха оказалась на 2-4 градуса ниже обычной для этой поры.



В прошедшие сутки циклон с центром над Таймыром охватил и южные районы. Сюда протянулись атмосферные фронты вихря. Они проявили себя снегопадами и метелями. Сильный снег отмечался в Новосибирской, Кемеровской областях и южных районах Красноярского края, где выпало до 11 мм осадков. В Хакасии сильный снег (до 9 мм) сопровождался метелями и штормовым ветром (до 31 м/с)



Сегодня южные районы Западной Сибири будет пересекать холодный атмосферный фронт. Осадки прекратятся, и резко похолодает. В Новосибирске грядущей ночью -22,-24, субботним днем от 10 до 12 мороза. / meteonovosti.ru /



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