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Итоги первой половины ноября на территории России



ИА "Метеоновости" / 11:39 Пятница, 16 ноября



сезону за счет теплого начала месяца.



За Полярным кругом, в Мурманске, самая низкая ночная температура достигала лишь -3 градусов, да и то редко. А в основном она была близкой к нулю. В дневные часы максимальная температура подбиралась к +5 градусам.



В Северной столице также не было ни одного дня с отрицательной аномалией температуры воздуха. В ночные часы ни разу температура не понижалась ниже нулевой отметки, а днем составляла от 4 до 11 градусов.



В то же время в Ростове на Дону по ночам морозы усиливались до -6 градусов, а днем температура сохраняла отрицательные значения и колебалась от 0 до -3 градусов.



На азиатской территории самые большие положительные аномалии температуры воздуха сформировались на Дальнем Востоке. В Якутии и на охотском побережье Хабаровского края средняя за 15 дней температура превысила норму на 8-10 градусов. Но даже при таком превышении она уже была отрицательная. В Якутске ее минимальное значение колебалось от -20 до -25, в отдельные ночи мороз ослабевал до -7..-12, днем преобладающая температура составляла -10,-15. В Новосибирской, Томской областях, на Алтае и в Туруханском районе ноябрь пока на тепло скуп. Средняя температура за истекшие дни не дотягивает до норы 1-2 градуса. В Новосибирске в отдельные ночи морозы крепчали до -20 градусов, и днем ослабевали лишь на 3-5 градусов.



Наибольшее количество осадков выпало в центральных районах Сибири, на востоке Чукотки и местами в Амурской области и Приморском крае (до полутора месячных норм!). На остальной территории России пока отмечается дефицит осадков. / meteonovosti.ru /



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