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Новости погоды

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Позади еще одна холодная ночь в Москве

ИА "Метеоновости" / 11:11 Пятница, 16 ноября

  Текущий ноябрь балует москвичей относительно теплой погодой. За первую декаду месяца средняя температура воздуха почти на 3 градуса превысила норму. Но предзимье дает о себе знать, и легкие морозы случаются даже в "теплых" ноябрях. В столице самая холодная ночь, когда под утро воздух остыл до температуры -7.3 градусов, отмечалась 12 числа. Следующая ночь была чуть теплее, до -7 градусов. После чего ночные морозы заметно ослабели, а в ночь на пятницу они вернулись. По данным метеостанции ВДНХ температура понизилась до -6.9 градусов. В других районах Москвы разброс температуры составил от -2 градусов в центре до -10 градусов в Бутово.

В Подмосковье ниже десятиградусной отметки столбики термометров опустились в Луховицах, Зарайске, Коломне, Егорьевске, Электростали и многих других городах востока и юго-востока Московской области. А самым холодным местом стали Черусти. Здесь под утро морозы окрепли до -15.2 градусов. / meteonovosti.ru /
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