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Новости погоды

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Сильные ветра и осадки на востоке страны

ИА "Метеоновости" / 10:51 Пятница, 16 ноября

  В текущие дни на большей части Дальневосточного округа погоду определяет обширный антициклон, раскинувший свои владения от Монголии до Чукотки. И лишь в восточные районы региона ему проникнуть мешают циклоны. Самый активный из них в прошедшие сутки кружил над центральными районами Хабаровского края, где выпало до 9 мм осадков. Циклон охватил своим влиянием и близлежащие территории. Сильные осадки прошли на юго-востоке Якутии, выпало до 6 мм, в Приморье сильных осадков не отмечалось, но порывы ветра достигали 22 м/с.

Другой циклон кружил над просторами Тихого океана, задев ненастной зоной Курилы и Камчатку. На Курилах сильные осадки в виде дождя и мокрого снега пополнили копилку осадков на 21 мм. А в Камчатском крае ветер усиливался до штормовой силы, 34 м/с.

В субботу "хабаровский" циклон переместится в северные районы края, где ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, метель, усиление ветра до 23-28 м/с. Неблагоприятная погода будет и на Сахалине: мокрый снег, снег, на западе ветер до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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