Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
16 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива российской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:02 Пятница, 16 ноября

  1951 год: В Москве зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. Она составила -20.8 градусов.

2006 год: В Мурманской области отмечалась сильная изморозь (диаметр отложений до 27 мм). Сильные дожди, до трети месячной нормы осадков, продолжались на Северном Кавказе, в том числе и на Черноморском побережье. В Свердловской и Челябинской областях прошел сильный снег (выпало 15-20 см снега).

На юге Камчатки с активным южным циклоном наблюдались сильные дожди, на побережье ураганный ветер, до 33 м/с. В Магаданской области прошли сильные осадки и ветер достигал 27 м/с. На Чукотке метель разыгралась при ветре до 32 м/с.

2007 год: В Мурманской области отмечалось налипание мокрого снега. Диаметр отложений составил 60 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-6
Пт.
16 ноя.
0
Сб.
17 ноя.
+1
Вс.
18 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Тегал		 -35
Верхоянск

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Уагадугу

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100