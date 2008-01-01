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Из архива российской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:02 Пятница, 16 ноября



1951 год: В Москве зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. Она составила -20.8 градусов.



2006 год: В Мурманской области отмечалась сильная изморозь (диаметр отложений до 27 мм). Сильные дожди, до трети месячной нормы осадков, продолжались на Северном Кавказе, в том числе и на Черноморском побережье. В Свердловской и Челябинской областях прошел сильный снег (выпало 15-20 см снега).



На юге Камчатки с активным южным циклоном наблюдались сильные дожди, на побережье ураганный ветер, до 33 м/с. В Магаданской области прошли сильные осадки и ветер достигал 27 м/с. На Чукотке метель разыгралась при ветре до 32 м/с.



2007 год: В Мурманской области отмечалось налипание мокрого снега. Диаметр отложений составил 60 мм. / meteonovosti.ru /



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