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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:33 Пятница, 16 ноября

  Предстоящим днем погода в столичном регионе изменится мало. На периферии антициклона осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха составит в Москве -1..+1, по области от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер юго-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление немного подрастет до 770 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.

В столичном регионе происходящие в последние дни в атмосферном давлении "скачки" - от близкого к аномально высокому к его снижению, оказывают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и могут стать причиной нарушения биологических ритмов. Болезненные реакции можно охарактеризовать как " вегетативные" с повышением артериального давления, тахикардией, появлением неприятных ощущений в области сердца, головными болями и головокружением, тревожными и депрессивными симптомами. Дискомфортные проявления, слабость снижение работоспособности в такую погоду могут наблюдаться у практически здоровых и не метеозависимых людей.

Рекомендуется контролировать артериальное давление, своевременно принимать назначенные врачом лекарства, поддерживать сердечно-сосудистую систему - общеукрепляющими, вегетокорригирующими и тонизирующими средствами, стараться соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /
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