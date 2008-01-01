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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 15 ноября



Погоду в столичной области будет определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области 0..-5. Ветер юго-восточный, слабый, относительная влажность воздуха 40-45% / meteonovosti.ru /



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