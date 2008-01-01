Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:22 Четверг, 15 ноября
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +3..+4 градуса, Северном +3..+4 градуса, Северо-восточном +3..+4 градуса, Восточном +2..+3 градуса, Юго-восточном +3 градуса, Южном +3..+4 градуса, Юго-западном +3 градуса, Западном +2..+4 градуса, Северо-западном +3..+4 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха +2 градуса, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха +2..+4 градуса. / meteonovosti.ru /