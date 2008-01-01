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Новости погоды

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Ветреная погода со снегом на севере Сибири

ИА "Метеоновости" / 13:21 Четверг, 15 ноября

  Вмешательство циклонов, которые непрерывной чередой проходят вдоль арктического побережья России, поднимают метели на севере Красноярского края. В прошедшие сутки на севере Таймыра (остров Визе) ветер усиливался до 27 м/с, а в Туруханском муниципальном районе Красноярского края прошел сильный снег, выпало до 17 см снега. Временный перерыв в метелях намечается на 16 ноября. Хотя ветер будет усиливаться до 13-18 м/с. Но снег будет небольшим и пройдет местами. Похолодает ночью местами -30..-35 градусов, что для юга Таймыра немного ниже нормы. К выходным дням снегопад усилится, ветер окрепнет до 16-21 м/с, но морозы будут отступать неохотно, и местами будет до -30..-33 градусов. / meteonovosti.ru /
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