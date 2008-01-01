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Новости погоды

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Сухие русла рек в Крыму

ИА "Метеоновости" / 13:09 Четверг, 15 ноября

  За окном середина ноября, а крымские реки так и не наполнились водой. В результате многомесячной засухи Крым подходит к лимиту по выкачиванию воды из скважин. Жаркая погода и отсутствие дождей в августе оставили крымские реки без воды. В конце августа экологи призывали не бить тревогу и предлагали дождаться осенних осадков. В октябре дожди, вроде бы, пошли, в Симферополе выпало 40 мм осадков, то есть почти месячная норма. Но в первой половине ноября так и не было существенных дождей. Всего 1 мм осадков выпал в Симферополе 14 ноября. А норма месяца составляет около 50 мм.

В итоге ≈ сухие русла рек. По свидетельству очевидцев, в реках Ангара и Егерлык-Су, протекающих в Добровской долине Симферопольского района местами пробиваются небольшие ручейки, больше напоминающие лужицы. О том, что это реки, говорят лишь их широкие сухие русла. В незавидном положении и горный приток Салгира ≈ Бурульча. Когда-то эту речку можно было перейти только по упавшим поперек русла лесинам. Теперь в некоторых местах ее без труда можно перешагнуть.

Мелеют и водохранилища: Симферопольское практически с каждой стороны отступило от берегов на 15-20 метров. По словам руководителя Крымского центра экологического благополучия Антона Ковальчука, чтобы разобраться во всех причинах экологической аномалии необходимо проводить масштабные исследования.

В ближайшее время во власти холодной воздушной массы в Крыму местами должны пройти осадки в виде дождя и мокрого снега. Можно надеяться, что гидрологическая ситуация постепенно будет выправляться. / meteonovosti.ru /
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