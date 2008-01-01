Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
15 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 15 ноября

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,5 градуса, Северном +1,1..+2,2 градус, Северо-восточном +1,0..+2,2 градуса, Восточном +1,4..+2,6 градус, Юго-восточном +0,8..+2,3 градуса, Южном +0,4..+2,3 градуса, Юго-западном 0,7..+2,4 градуса, Западном +1,0..+2,4 градуса, Северо-западном +1,0..+1,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,7 градуса, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха +0,3..+2,1 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Пт.
16 ноя.
0
Сб.
17 ноя.
+1
Вс.
18 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Кимберли		 -33
Каменское

некомфортное место: Посевная
комфортное место: Луксор

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100