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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 15 ноября



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,5 градуса, Северном +1,1..+2,2 градус, Северо-восточном +1,0..+2,2 градуса, Восточном +1,4..+2,6 градус, Юго-восточном +0,8..+2,3 градуса, Южном +0,4..+2,3 градуса, Юго-западном 0,7..+2,4 градуса, Западном +1,0..+2,4 градуса, Северо-западном +1,0..+1,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,7 градуса, на территории Новой Москвы небольшая облачность без осадков, температура воздуха +0,3..+2,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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