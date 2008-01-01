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Новости погоды

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Украина под снегом

ИА "Метеоновости" / 12:40 Четверг, 15 ноября

  Атмосферные фронты, нарушившие влияние антициклонов, прошлись осадками смешанной фазы по территории Украины. На севере страны осадки отмечались в основном в виде снега и мокрого снега. В Черниговской области высота снега на сегодняшнее утро, 15 ноября оказалась 2-9 см. В столичной области снега совсем мало, так как здесь в основном шел мокрый снег, в Киеве 2 см снега. Нападал снег в Черкасской, Кировоградской областях и на севере Николаевской области. Высота его тоже невелика, от 1 до 8 см. Антициклон установит на большей части страны погоду без осадков, Сегодня, 15 ноября днем термометры покажут температуру около 0 градусов. На дорогах возможно образование гололедицы. А небольшой дождь и мокрый снег ожидается лишь в Приазовье. В дальнейшем (в выходные дни) Украину ждут морозы, по ночам -4..-9 градусов, и даже на юге до -5 градусов, днем температура -2..+3 градуса. Осадков будет мало. 17 ноября влияние теряющего силу атмосферного фронта проявится в Приазовье, там пройдет небольшой мокрый снег. А 18 ноября в западных и северных областях может пройти снег и мокрый снег. / meteonovosti.ru /
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