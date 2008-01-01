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Новости погоды

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В выходные дни в Москве ожидается снег

ИА "Метеоновости" / 12:06 Четверг, 15 ноября

  В столичный регион приходит пора формирования снежного покрова. Теплая Атлантика поделится влагой, после длительного перерыва в Москве и области пройдут значимые осадки, преимущественно в виде снега.

В субботу с севера европейской России до столичной области дотянется атмосферный фронт циклона с Баренцева моря. Ночью осадков не ожидается, в течение ночи температура будет удерживаться в Москве в пределах -2..-4 градусов, в Подмосковье до -5 градусов. Днем местами пройдут небольшие осадки при температуре воздуха 0..+2 градуса.

В ночь на воскресенье время от времени будет приниматься снег, на дорогах образуется гололедица. При температуре воздуха близкой к нулю на таяние снега рассчитывать не приходится. Сформируется снежный покров, и столичный пейзаж станет вполне зимним!

Днем интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха в Москве на короткое время повысится до +2 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется слабо положительной, и часть выпавшего снега подтает.

В начале следующей недели снега еще чуть прибавится, и температура вернется к зимним значениям. / meteonovosti.ru /
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