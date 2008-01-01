

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные дни в Москве ожидается снег



ИА "Метеоновости" / 12:06 Четверг, 15 ноября







В субботу с севера европейской России до столичной области дотянется атмосферный фронт циклона с Баренцева моря. Ночью осадков не ожидается, в течение ночи температура будет удерживаться в Москве в пределах -2..-4 градусов, в Подмосковье до -5 градусов. Днем местами пройдут небольшие осадки при температуре воздуха 0..+2 градуса.



В ночь на воскресенье время от времени будет приниматься снег, на дорогах образуется гололедица. При температуре воздуха близкой к нулю на таяние снега рассчитывать не приходится. Сформируется снежный покров, и столичный пейзаж станет вполне зимним!



Днем интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха в Москве на короткое время повысится до +2 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется слабо положительной, и часть выпавшего снега подтает.



В начале следующей недели снега еще чуть прибавится, и температура вернется к зимним значениям. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



