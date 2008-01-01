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Новости погоды

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На юге Европейской территории нападал снег

ИА "Метеоновости" / 11:42 Четверг, 15 ноября

  В то время как в центральных областях еще совсем нет снега, на юге Европейской территории под влиянием активных атмосферных фронтов образовался снежный покров. Утром 15 ноября на востоке Краснодарского края снега было 8-15 см, в Тихорецке до 18 см. И даже на побережье Азовского моря снега до 1 см. Местами остается лежать снег на территории Ростовской области, в Семиракорске его высота, аж! 24 см. Почти столько же, сколько высоко в горах на высоте почти 3000 метров, на Клухорском перевале снега нападало 26 см. В Калмыкии тоже в отдельных районах образовался снежный покров, до 4 см в Элисте.

Снежный покров на юге России пока полностью не исчезнет. Погода ожидается холоднее обычной, и тем более будут продолжаться осадки в виде снега, мокрого снега, днем переходящего в дождь. Ночная температура слабо отрицательная, даже в районе черноморского побережья от Анапы до Туапсе слабые заморозки, до -3. / meteonovosti.ru /
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