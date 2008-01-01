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Новости погоды

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На юге Якутии сильные снегопады

ИА "Метеоновости" / 11:11 Четверг, 15 ноября

  На юге Якутии активизировался небольшой циклон из Приамурья. Под его влиянием 14 ноября прошли осадки в ряде пунктов больше суточных рекордов. В п. Чульман выпало 9 мм осадков, тогда как предыдущий рекорд 1946 года был почти вдвое меньше и составлял всего 4,9 мм. В п. Алдан тоже рекорд, 8 мм за сутки. До вчерашнего дня рекордом дня считалось значение 7,5 мм за 1996 год. Неблагоприятная погода перемещается вместе с циклоном на восток республики Саха. 15 ноября там ожидаются умеренные снегопады, но зато морозы не такие сильные, днем -10..-15 градусов. Тогда как на остальной части Якутии днем градусов на 10 холоднее. / meteonovosti.ru /
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