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В Москве вторая попытка зимы



ИА "Метеоновости" / 10:45 Четверг, 15 ноября



Накануне вечером (14 ноября) при прохождении фронта окклюзии в Москве отмечался снежок, который сразу стал заметен на тротуарах. Небольшие осадки в виде снега продолжались и в ночное время. Но в итоге их количество было совсем небольшим, от 0,1 мм на западе столицы до 0,3 мм на северо-востоке (ВДНХ) и востоке города (Измайлово). На северной окраине Москвы выпало за прошедшую ночь 0,6 мм осадков, и это тоже был снег. При слабо отрицательной ночной температуре утром 15 ноября. москвичи могли заметить снег на газонах города. На западе и северо-западе столицы "высота" снежного покрова 1 см. Это уже вторая попытка зимы утвердиться в Москве. Снежный покров появлялся в столице уже в последней пятидневке октября. / meteonovosti.ru /



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