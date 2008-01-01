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Новости погоды
Некоторые сведения их архива российской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:32 Четверг, 15 ноября
1706 год: Очень холодная погода установилась в северо-западных областях. В Санкт-Петербурге замерзла Нева, и по ней можно было пройти пешком.
1965 год: В Москве зарегистрирована самая низкая температура воздуха, наблюдавшаяся в этот день за весь период инструментальных наблюдений. Она составила -20.3 градусов.
2005 год: В конце суток в Санкт-Петербурге в устье Невы наблюдался подъем уровня воды до отметки 183 см, то есть осуществилось 299 наводнение.
2007 год: Почувствовалось наступление зимы в центральных областях и в Поволжье. В Ивановской области сильный снегопад, за сутки выпало местами до 12 см (в эквиваленте дождя около 12 мм осадков). В черте Москвы снега от 13 см (ВВЦ и МГУ) до 16 см (Балчуг и Тушино), в окрестностях столицы в районе Истры снега нападало почти 20 см. Гололед в Саратовской области (диаметр отложений до 14 мм). Отрицательные ночные температуры в Австрии, Германии, Франции и Великобритании (температура до -3 гр., в горах до -10 гр.) Высота снежного покрова в Австрийских Альпах местами достигала 40 см.
2010 год: Перекрыты абсолютные рекорды температуры: Москва 12,4, Тамбов 14,5, Брянск 13,3, Орел 13,8, Вологда 6,3, Воронеж 14,6, Уфа 6,8, Саратов 13,3, Тюмень 7,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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