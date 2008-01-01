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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:36 Четверг, 15 ноября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -2..+3 градуса. Ветер южного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 765 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



Погодные условия в Московском мегаполисе по-прежнему будут испытывать на прочность метеочувствительных людей. Колебания атмосферного давления и прохладная погода формируют выраженный спастический тип погоды, который является внешним фактором риска при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Чаще всего развиваются обострения у гипертоников, при этом может резко повышаться артериальное давление, иногда до кризов. Возможны сильные головные боли и другие проявления недомогания. При нарушениях вегетативной нервной системы появляются признаки общей слабости, раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Необходимо следить за своим давлением, не допускать подъема до высоких цифр, купировать болевые симптомы приемом лекарств, рекомендованных врачом. / meteonovosti.ru /



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