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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 14 ноября



Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт, разделяющий антициклоны с центрами над Средней Волгой и Австрией. При почти сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области 0..-3. Ветер южный, 6-11 м/с, относительная влажность воздуха 60-65%. / meteonovosti.ru /



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