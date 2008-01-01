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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:24 Среда, 14 ноября
Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт, разделяющий антициклоны с центрами над Средней Волгой и Австрией. При почти сплошной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 0..-2 градуса, по области 0..-3. Ветер южный, 6-11 м/с, относительная влажность воздуха 60-65%. / meteonovosti.ru /
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