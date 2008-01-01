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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Среда, 14 ноября

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. . Температура воздуха в административных округах: Центральном +0,9..+2,0 градуса, Северном +0,3..+1,0 градус, Северо-восточном +0,3..+1,7 градуса, Восточном +0,3..+1,0 градус, Юго-восточном -0,1..+0,9 градуса, Южном +0,1..+1,3 градуса, Юго-западном 0..+0,8 градуса, Западном -0,2..+1,0 градус, Северо-западном +0,3..+0,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +0,2 градуса, на территории Новой Москвы преобладание облачной погоды без осадков, температура воздуха -1,2..+0,2 градуса, местами порывы южного ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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