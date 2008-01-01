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Новости погоды

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Сильные снегопады ожидаются на востоке России

ИА "Метеоновости" / 13:54 Среда, 14 ноября

  Над Амуром сформировался циклон, который продвигается на восток. В четверг, 15 ноября он наберет силу уже приблизившись к Хабаровску, где отметится снегом и метелями. В пятницу и субботу, 16 и 17 ноября, снегопад станет сильным и обрушится на северные районы Хабаровского края, более всего достанется прибрежным районам, а также Сахалину. Ветер ожидается до 15-20 м/с. На Курилах сильные осадки в виде дождя и мокрого с другим циклоном, ветер до 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /
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