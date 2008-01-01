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Новости погоды

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В центральной Сибири стало теплее

ИА "Метеоновости" / 13:11 Среда, 14 ноября

  Аномальные морозы пришли в Красноярский край в субботу, 10 ноября, температура за сутки понизилась на 17 градусов, от +2 до -15, средняя оказалась ниже нормы на 9 градусов, и еще более низкие значения отмечались 11 и 12 ноября, до -23, а отклонение от нормы составило -16,-17 градусов. Во вторник наметилась перемена в погодных условиях. Прошел снег при дневной температуре около -10 градусов. Снег и ослабление морозов принес теплый фронт североатлантического циклона, который еще пару дней будет определять условия погоды. 15 и 16 ноября снег, температура днем -3..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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