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Новости погоды

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Аномальные морозы Казахстана

ИА "Метеоновости" / 13:02 Среда, 14 ноября

  В насыщенный синий цвет окрасились просторы Казахстана на карте минимальной температуры. Существенное понижение температуры случилось из-за антициклона, по его восточной периферии студеный воздух поступает с севера, а при условии ясного неба в ночные часы происходит сильное выхолаживание.

Обвал холода вслед за холодным фронтом случился под конец прошедшей недели, 9 ноября, когда температура понизилась сразу на 10 градусов. Воскресной ночью значения температуры достигали -17..-20 градусов. В настоящее время средняя температура воздуха ниже нормы было на 14-16 градусов. В Алма-Ате прошедшей ночью было почти -12, что на 15 градусов ниже нормы. В Астане за последние сутки морозы ослабели до -5..-10 градусов, но из-за сильного ветра эффективная температура ниже на 6 градусов.

В четверг, 15 ноября, дневная температура в главных городах Казахстана -4..-8 градусов. / meteonovosti.ru /
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