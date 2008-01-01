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Аномальные морозы Казахстана



ИА "Метеоновости" / 13:02 Среда, 14 ноября



В насыщенный синий цвет окрасились просторы Казахстана на карте минимальной температуры. Существенное понижение температуры случилось из-за антициклона, по его восточной периферии студеный воздух поступает с севера, а при условии ясного неба в ночные часы происходит сильное выхолаживание.



Обвал холода вслед за холодным фронтом случился под конец прошедшей недели, 9 ноября, когда температура понизилась сразу на 10 градусов. Воскресной ночью значения температуры достигали -17..-20 градусов. В настоящее время средняя температура воздуха ниже нормы было на 14-16 градусов. В Алма-Ате прошедшей ночью было почти -12, что на 15 градусов ниже нормы. В Астане за последние сутки морозы ослабели до -5..-10 градусов, но из-за сильного ветра эффективная температура ниже на 6 градусов.



В четверг, 15 ноября, дневная температура в главных городах Казахстана -4..-8 градусов. / meteonovosti.ru /



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