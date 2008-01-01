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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:22 Среда, 14 ноября



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 0..-1 градус, Северном 0..-1 градус, Северо-восточном 0..-1 градус, Восточном -1..-2 градуса, Юго-восточном -1 градус, Южном 0..-1 градус, Юго-западном -1 градус, Западном -1..-2 градуса, Северо-западном -1 градус.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1 градус, на территории Новой Москвы преобладание облачной погоды без осадков, температура воздуха -1..-2 градуса, местами порывы южного ветра до 10м/с. / meteonovosti.ru /



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