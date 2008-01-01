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Опасные гололеды в центре и на юге России



ИА "Метеоновости" / 12:20 Среда, 14 ноября



погоды в холодный период года является гололед. Как правило, он наблюдается в зоне теплого фронта, при выпадении переохлажденного дождя или мороси на замерзшие поверхности. Особую опасность гололед представляет на скоростных трассах.



Во вторник гололёд наблюдался на севере, северо-западе, в центре и на юге России, на серии теплых фронтов по периферии мощного антициклона. В Архангельской области диаметр отложений составлял 1-2 мм, в Вологодской области до 12 мм. В Ленинградской области, Карелии, Новгородской, Смоленской, Ярославской и Кировской области отложение льда составили 1-2 мм, что не создало особых напряжений на дорогах. К зимним условиям здесь подготовились!



А для юга России гололед в середине ноября- редкость.



Сначала холодный воздух проник далеко на юг, в Ростовской области температура местами понизилась до -8..-9 градусов, а затем прошли осадки и образовался гололед до 2 мм. Низкая температура и туманы с видимостью до 50 метров, стали причиной формирования гололеда в Ставропольском крае до 4 мм. В отдельных районах Калмыкии диаметр отложений достигал 11 мм. И даже в Краснодарском крае при слабо отрицательной температуре был гололед 1-3 мм, в Майкопе 4 мм. Что и привело к заторам на дорогах, хотя синоптики предупреждали об этом явлении!



По прогнозу 15 ноября гололед может формироваться местами в Коми, Вологодской и Архангельской области. Возможно формирование гололеда в Карелии и на востоке Псковской и Новгородской областей. Сохраняются условия для гололеда и гололедицы в Южном Федеральном и Северо-Кавказском округах.



В ночь со 14 на 15 ноября слабый гололед возможен в отдельных, горных районах Крыма. / meteonovosti.ru /



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