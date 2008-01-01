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Новости погоды

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Дождь смывает снежный покров в Петропавловске Камчатском

ИА "Метеоновости" / 11:26 Среда, 14 ноября

  В начале недели улицы Петропавловска Камчатского украсил свежевыпавший снег, 13 ноября высота снега достигала 13 см. Но на смену холодной массы с юго-востока пришел более теплый воздух с температурой до +3..+5 градусов, и прошел обильный дождь. Количество выпавшего дождя составило 23 мм. Эти два фактора значительно повлияли на состояние снега, его высота уменьшилась до 3 см.

Циклон продолжает диктовать условия погоды, так что 15 ноября дождь со снегом, но температура выше 0 градусов, днем будет от +2 до +4. Сырая и очень ветреная погода сохранится до выходных дней. Порывы ветра в краевом центре ожидаются до 18-23 м/с. / meteonovosti.ru /
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