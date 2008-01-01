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Рекорды по осадкам на территории России



ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 14 ноября



География рекордов, установленных 13 ноября текущего года, очень обширна. Они случились на северо-западе ЕТР, в Заполярье, и у Байкала. На северо-запад осадки обрушил североатлантический циклон. В Сортавале побит рекорд 1967 года, теперь составляет 12 мм, в Санкт-Петербурге прежний был в 1937 году 14 мм, теперь 15 мм. На Диксоне, где рекорд дня держался с 1952 года постарался активный атмосферный фронт этого же циклона, новый максимум дня 10 мм.



Восточнее Байкала много осадков выпало в тылу амурского циклона, на станции Чара: 7 мм, и на станции Троицкий Прииск 4 мм. Рекорд дня установлен и на полуострове Камчатка, на станции Ключи 14 мм, по сравнению с предыдущим на 3 мм больше. / meteonovosti.ru /



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