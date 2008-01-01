Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
14 ноября 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорды по осадкам на территории России

ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 14 ноября

  География рекордов, установленных 13 ноября текущего года, очень обширна. Они случились на северо-западе ЕТР, в Заполярье, и у Байкала. На северо-запад осадки обрушил североатлантический циклон. В Сортавале побит рекорд 1967 года, теперь составляет 12 мм, в Санкт-Петербурге прежний был в 1937 году 14 мм, теперь 15 мм. На Диксоне, где рекорд дня держался с 1952 года постарался активный атмосферный фронт этого же циклона, новый максимум дня 10 мм.

Восточнее Байкала много осадков выпало в тылу амурского циклона, на станции Чара: 7 мм, и на станции Троицкий Прииск 4 мм. Рекорд дня установлен и на полуострове Камчатка, на станции Ключи 14 мм, по сравнению с предыдущим на 3 мм больше. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Ср.
14 ноя.
0
Чт.
15 ноя.
+1
Пт.
16 ноя.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Кимберли		 -38
Хабардино

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Эр-Рамади

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100