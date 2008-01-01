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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:24 Среда, 14 ноября

  Ноябрь приближается к своему экватору и продолжает радовать спокойной сухой погодой, которую формирует обширный антициклон. Сегодня, 14 ноября, вероятность осадков в столице по-прежнему невелика. Морозы немного ослабеют и холодная аномалия снизится до 1-2 градусов. После небольшого ночного мороза столбики термометров днем поднимутся до -1..+1. Такие погодные условия вполне комфортные и далеки от рекордных показателей по всем параметрам.

По данным летописи метеонаблюдений рекорды температуры для 14 ноября принадлежат 1908 и 1923 годам. В 1908 году ночь на 14 ноября была самой холодной, температура опустилась до -21,3 градусов. В 1923 году останется рекорд тепла с абсолютным максимумом дня +12,5 градусов.

Сегодня, 14 ноября 2018 года, осадков в Москве не ожидается, а вот более полувека назад, 14 ноября 1967 года, в столице отмечались сильные осадки количеством 29,5 мм, которые являются еще и абсолютным рекордом всего ноября. / meteonovosti.ru /
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