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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:46 Среда, 14 ноября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной с прояснениями погоде осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -2..+3 градуса. Ветер юго-западного направления 6-11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.

В столичном регионе происходящие в последние дни в атмосферном давлении "скачки" - от близкого к аномально высокому к его снижению, оказывают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, могут стать причиной нарушения биологических ритмов. Болезненные реакции можно охарактеризовать как "вегетативные" с повышением артериального давления, тахикардией, появлением неприятных ощущений в области сердца, головными болями и головокружением, тревожными и депрессивными симптомами. Дискомфортные проявления, слабость снижение работоспособности в такие погоды могут наблюдаться у практически здоровых и не метеозависимых людей. Рекомендуется контролировать артериальное давление, своевременно принимать назначенные врачом лекарства, поддерживать сердечно-сосудистую систему - общеукрепляющими, вегетокорригирующими и тонизирующими средствами, стараться соблюдать режим труда и отдыха. / meteonovosti.ru /
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