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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 13 ноября
Погоду в столичной области будет формировать северо-западная периферия мощного антициклона с центром над Средней Волгой. При небольшой облачности температура воздуха в Москве понизится до -1..-3 градусов, по области -1..-4. Ветер южный, 6-11 м/с, относительная влажность воздуха около 30%. / meteonovosti.ru /
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